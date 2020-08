Ausweg aus der Krise

Das Gute vorweg: Unsere nach wie vor noch funktionierende soziale Marktwirtschaft macht es möglich, dass über wirtschaftliche und unternehmerische Entscheidungen nicht allein in Kabinetten und Chefetagen beraten wird, sondern auch im Arbeitnehmerlager. So bringt die IG Metall in diesen Tagen einen Vorschlag auf den Tisch, der zwar nicht neu, aber sehr wohl diskussionswürdig ist. Eine Viertage-Woche soll helfen, dass weniger Stellen in Betrieben abgebaut werden, die vom strukturellen Wandel betroffen sind.

Hier geht es also nicht um Hilfen für Unternehmen die unter den konjunkturellen Auswirkungen der Corona-Krise leiden, sondern denen wegen sich verändernder Technik das Geschäftsmodell wegbricht. Dafür kann die Digitalisierung sorgen oder das Umschwenken der Autobauer auf die E-Mobilität. Beispielhaft seien an dieser Stelle die Zulieferer genannt, denen der strukturelle Wandel besonders zu schaffen macht.

Grundsätzlich ist dieser Vorschlag zu begrüßen, denn eine reduzierte Arbeitszeit kann neben Kurzarbeit ein weiteres Instrument sein, Krisen so schadlos wie nur möglich zu überstehen. Denn jeder gesicherte Arbeitsplatz steht für die Perspektive eines Menschen und das Nichtbelasten der Arbeitslosenversicherung.

Sollte über eine Viertage-Woche ernsthaft diskutiert werden, muss gewährleistet werden, dass die Betriebe nicht einfach billiger weitermachen als bisher, sondern dass die Reduzierung der Arbeitszeit an eine Verpflichtung zur Erneuerung des Geschäftsmodells geknüpft wird. Absehbar ist, dass es Streit ums Geld geben wird. Aus der IG Metall ist zu hören, dass es mindestens einen Teillohnausgleich geben müsse. Das wird den Arbeitgebern nicht schmecken. Also sind Zugeständnisse auf beiden Seiten notwendig, die verhandelt werden müssen. Auch das regelt die soziale Marktwirtschaft über die Autonomie der Sozialpartner.