Helft der Corona-Jugend

Für Auszubildende ist es ein schwieriger Start in die neue Lebensphase: Wegen der Corona-Pandemie fand die Ausbildungssuche größtenteils digital statt, aufregende erste Bewerbungsgespräche wurden per Video geführt. Und auch für Unternehmen war die plötzlich digitale Azubi-Suche eine Umstellung. Viele Betriebe waren darüber hinaus unsicher, ob sie in Anbetracht ihrer wirtschaftlichen Situation überhaupt noch in der Lage sind, auszubilden. Doch gegen eine Ausbildung haben sich weniger Betriebe entschieden, als wohl befürchtet worden war. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es in unserer Region 4,8 Prozent weniger Ausbildungsstellen – das tut weh, ist aber kein dramatischer Einbruch, eher ein zu verkraftender Rückgang. Klar ist ja, dass es etwa in der Veranstaltungsbranche derzeit wenig gibt, das sich lernen lässt – es finden seit Monaten keine Veranstaltungen statt.

In unserer Region gibt es trotzdem noch mehr Bewerber als Stellen, das ist ein gutes Zeichen. Das dennoch fast doppelt so viel Ausbildungssuchende wie in 2019 unversorgt sind, ist ein Fakt, den Arbeitsagenturen und Kammern beseitigen wollen – und das müssen sie auch. Es kann nicht sein, dass Jugendliche wegen der Corona-Pandemie auf der Strecke bleiben. Meistens sind das solche, die eh schon schwierigere Startbedingungen haben – ihnen muss man nun voll unter die Arme greifen.