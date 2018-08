Soll die Sommerzeit abgeschafft werden?

Foto: dpa Picture-Alliance / Sebastian Kahnert / picture alliance / Sebastian Kah

23.03.2018, Sachsen, Dresden: Uhrentechniker Tobias Vogler kontrolliert die Mechanik der Zeiger der Kirchturmuhr der Dresdner Lukaskirche. Aufgrund von Bauarbeiten an der Kirche befindet sich die Uhr ebenerdig. Am kommenden Wochenende beginnt in Deutschland wieder die Sommerzeit. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa [ Rechtehinweis: (c) dpa ] Foto: dpa Picture-Alliance / Sebastian Kahnert / picture alliance / Sebastian Kah