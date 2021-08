Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel

Teilnahmebedingungen

Der Veranstalter des Gewinnspiels ist Funke Medien Niedersachsen GmbH. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen. Mit der Registrierung zum Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt.

Teilnahme

Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist die Registrierung für den Newsletter notwendig. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Mit Ihrer Teilnahme am Gewinnspiel stimmen Sie zu, dass wir dem Veranstalter/Partner Ihre Daten zum Zweck der Gewinnübermittlung zur Verfügung stellen.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Ausgenommen sind Mitarbeiter der Funke Medien Niedersachsen GmbH und Mitarbeiter mit dieser iSd §§ 15 ff. AktG verbundener Unternehmen sowie deren Angehörige. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder postalisch benachrichtigt.

Ausschluss von Teilnehmern

Bei Mehrfachteilnahme oder falschen Angaben bei der Anmeldung kann ein Ausschluss vom Gewinnspiel erfolgen.

Spielende

Das Gewinnspiel endet am 15.11.2021.

Verlosung

Die Teilnahme endet am 11.06.2021. Die Gewinner der Preise werden unter den Teilnehmern durch Losentscheid nach Teilnahmeschluss ermittelt und anschließend per E-Mail und/oder postalisch benachrichtigt. Die Gewinner müssen dem Veranstalter für den Versand des Gewinns ihre vollständigen Vor- und Zunamen sowie Postadresse mitteilen. Sollte sich der Gewinner innerhalb von 14 Tagen nach der Benachrichtigung nicht melden, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird nach demselben Vorgehen ein Ersatzgewinner ausgelost. Werden Eintrittskarten für kurzfristig folgende Events verlost, werden die Teilnehmer per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt. Der oben genannte Anspruch von 14 Tagen kommt in solchen Fällen terminlich bedingt nicht zum Tragen. Für die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich. Die Gewinne werden an die postalische Anschrift der Gewinner verschickt. Mit Übergabe des Gewinns an eine Transportperson geht die Gefahr auf den Gewinner über. Für Lieferschäden ist der Veranstalter nicht verantwortlich. Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Veranstalter. Ist eine Zustellung nicht möglich oder sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein, wird der Gewinn an den Veranstalter zurückgeschickt und der Gewinn verfällt. Der Veranstalter ist nicht verpflichtet richtige Adressen auszuforschen. Die Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zu Lasten der Teilnehmer. Ein Teilnehmer kann auf den Gewinn verzichten. In diesem Fall wird der Gewinn erneut verlost. Bei solchen Gewinnen, die von verschiedenen Partnern (Preissponsoren/ Kooperationspartnern) zur Verfügung gestellt werden, wird der Veranstalter nicht zu einer eigenen Leistung verpflichtet. Für Sach- und/oder Rechtsmängel an den vom Partner gesponserten Gewinnen haftet der Veranstalter nicht.

Sonstiges

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung aus wichtigem Grund abzubrechen. Im Falle eines Abbruchs der Aktion aus wichtigem Grund wird der Veranstalter die Teilnehmer unverzüglich hierüber informieren. Ein Abbruch aus wichtigem Grund kann insbesondere erfolgen, wenn aus technischen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion nicht mehr gewährleistet werden kann. Der Veranstalter übernimmt keine Gewähr für entgangene Teilnahmechancen durch technisch bedingte Verbindungsstörungen o.ä. Bei solchen Gewinnen, die von verschiedenen Partnern (Preissponsoren/ Kooperationspartnern) zur Verfügung gestellt werden, wird der Veranstalter nicht zu einer eigenen Leistung verpflichtet. Für Sach- und/oder Rechtsmängel an den vom Partner gesponserten Gewinnen haftet der Veranstalter nicht. Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, dessen Tausch oder Übertragung auf andere Personen ist nicht möglich. Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.

Datenschutzhinweis: Wir informieren Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf unserer Internetseite www.funkemedien.de/de/Datenschutzinformation oder unter der kostenfreien Rufnummer 0800 8043333.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de