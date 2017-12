Eine benutzte Spritze. In Niedersachsen ist die Zahl der Drogentoten leicht angestiegen. Foto: Felix Zahn/dpa

Hannover Einen minimalen Anstieg Drogentoter in Niedersachsen hat es im Jahr 2017 bisher gegeben. Die tödlichste Droge ist nachwievor Heroin.

60 Menschen in Niedersachsen an Drogen gestorben

In Niedersachsen ist 2017 an jedem fünften bis sechsten Tag ein Mensch an den Folgen des Konsums harter Drogen gestorben. Bis zum Stichtag 30. November registrierte das Landeskriminalamt (LKA) 60 Drogentote. Im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt 59 Todesopfer.

Das größte Risiko gehe nach wie vor von Heroin aus, sagte eine LKA-Sprecherin. Vielfach werde die Droge auch in Kombination mit anderen Rauschgiften wie Kokain genommen. Betroffene sterben entweder direkt am Konsum der Substanzen oder an den damit einhergehenden Begleiterkrankungen.

Männer sind bei den Rauschgiftopfern in Niedersachsen weiterhin deutlich in der Überzahl. 2017 gab es bisher 53 männliche und 7 weibliche Drogentote. Das Durchschnittsalter der verstorbenen Rauschgiftkonsumenten lag ähnlich wie in den Vorjahren bei 39 Jahren. dpa