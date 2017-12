Viele Hochwasser-Schäden behoben - Kosten werden abgewickelt

Eine Frau schüttet in Rhüden Wasser, das durch das Hochwasser im Sommer in ihr Haus gekommen ist, mit einem Eimer nach draußen. Foto: Silas Stein/dpa

Knapp ein halbes Jahr nach dem Hochwasser im Südosten Niedersachsens sind mittlerweile viele Schäden behoben. Doch es dauerte Wochen, bis die Betroffenen in ihren Häusern aufgeräumt, alle Schäden gesichtet und aufgelistet hatten. Auf dieser Grundlage haben nun viele Geschädigte finanzielle Unterstützung beantragt. Insgesamt 50 Millionen Euro stellt Niedersachsen zur Verfügung, die Antragsfristen wurden bis ins kommende Jahr verlängert.

Schäden: Für eine Gesamtbilanz ist es immer noch zu früh, aber die Schäden liegen in einigen Kreisen im zweistelligen Millionenbereich. Rund um Goslar und Hildesheim ist am meisten kaputt gegangen. Allein an der Universität Hildesheim entstand ein Millionenschaden, dort war der Kulturcampus betroffen, die Domäne Marienburg nahe der Innerste. Die Gebäude wurden überflutet, auf dem Gelände stellte die Uni vorübergehend Container mit Büros und Toiletten auf.

Soforthilfe: Mit der Soforthilfe wollte das Land Betroffenen schnell und möglichst unbürokratisch helfen - das Geld war als Starthilfe für notwendige Dinge wie Kleidung, Bettwäsche oder Töpfe gedacht. Pro Erwachsenem können auch jetzt noch 500 Euro beantragt werden, pro Kind 250 Euro, maximal 2500 Euro pro Haushalt. Der Mindestschaden muss aber bei 5000 Euro liegen. Bisher wurden laut Umweltministerium landesweit rund 1,009 Millionen Euro bewilligt. Davon gingen 603 000 Euro an Geschädigte in Hildesheim und 319 000 nach Goslar (jeweils Stadt und Kreis). Bis 31. März 2018 kann man noch Anträge stellen.

Hilfsprogramm: Zerstörte Elektrik und bröckelnde Fassaden - Privathaushalte können beim Land etwa wegen Gebäudeschäden auch weitergehende Hilfen beantragen. Der NBank liegen bisher 90 Anträge auf solche Mittel in Höhe von 2,6 Millionen Euro vor.

Firmen: Die schlammigen Wassermassen machten auch vor Geschäften und Werkstätten keinen Halt. Im kleinen Ort Rhüden im Harz stand im Juli zum Beispiel ein Frisörsalon komplett unter Wasser. Knapp unterhalb der Steckdosen machte das Wasser halt. An der Wand bildeten sich kurz danach Risse. Die Inhaberin renovierte den Salon im Herbst komplett und verwendete viel Material aus Plastik, um für ein neues Hochwasser gewappnet zu sein.

Auch andere betroffene Firmen können Soforthilfe beantragen, der NBank liegen bisher 24 Anträge vor, darunter die von Handwerkern, einem Blumenladen, einem Hotel und einem Einrichtungshaus. Die Summen variierten zwischen 2800 und 42 000 Euro pro Betrieb, sagt NBank-Sprecher Bernd Pütz. Zwölf Anträge sind schon bewilligt. Betriebe brauchen für den Antrag eine Bescheinigung der IHK oder Handelskammer über die entstandenen Schäden. Weil diese teils noch nicht vorliegen, sind gut ein Dutzend Anträge offen. Die Frist läuft noch bis 30. Juni 2018.

Kommunen: Überflutete Kindergärten und voll gelaufene Rathauskeller - auch die Kommunen können Geld beim Land beantragen. Zum Beispiel in Goslar hatten Helfer den Schlamm aus Schulen entfernt und die Gebäude danach trocken gelegt. Über Monate waren viele Städte und Gemeinden mit Reparaturen beschäftigt. Nun werden bei den Kommunen nach Angaben des Umweltministeriums noch rund 500 Anträge auf Hilfe fertig gestellt.

Infrastruktur: Sie ist nach dem Hochwasser das größte Sorgenkind gewesen. Straßen, bei denen sich in Folge der Überflutung der Asphalt löste, oder komplett weggespülte Brücken waren über Wochen ein Problem. Allein in Goslar belaufen sich die Schäden an der kommunalen Infrastruktur auf 3,3 Millionen Euro. Die Stadt musste eine Brücke hinter dem Herzberger Teich neu bauen. Ein provisorisch instand gesetzter zentraler Platz soll in Goslar zudem noch so umgestaltet werden, dass er einem Hochwasser besser standhalten kann, erklärte eine Stadtsprecherin. In Dezember wurde auch nahe Wolfenbüttel eine neue Brücke für den Verkehr freigegeben. Die Behelfsbrücke an der L495 soll im Frühjahr 2018 zurückgebaut werden.

Landwirtschaft: Schon direkt nach dem Hochwasser im Sommer hatte die Landwirtschaftskammer die Schäden an Äckern, Feldern und Wiesen gesichtet. Ergebnis: 546 Betriebe meldeten 9780 Hektar geschädigte Flächen. Zwischen 30 und 100 Prozent der Flächen waren nach Angaben des Agrarministeriums nicht mehr nutzbar. Beantragt und bewilligt werden aber vermutlich deutlich weniger Fälle, weil der Schaden auch dabei bei mindestens 5000 Euro liegen muss.

Vorsorge: Experten des niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) sind sich sicher: Die Menschen müssen sich darauf einstellen, dass extreme Wetterereignisse künftig häufiger auftreten können. Dieser Lage ist sich auch die Landesregierung bewusst. Angesichts der Defizite im Hochwasserschutz haben CDU und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart, dass der Hochwasser- uns Küstenschutz verbessert werden soll. Für Projekte der Kommunen sollen die Mittel deshalb von etwa 23 auf 50 Millionen Euro verdoppelt werden, teilte das Umweltministerium mit. dpa