Kilometerlange Verfolgungsjagd von Salzgitter bis Sehnde

Bei einer kilometerlangen Verfolgungsjagd von Salzgitter durch den Landkreis Hildesheim ist es nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu mehreren Unfällen gekommen. Das Fahrzeug sei Montagmorgen bei Sehnde in der Region Hannover, gestoppt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Hildesheim. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge seien beteiligt gewesen. Der Fahrer wurde festgenommen. Nach Augenzeugenberichten eines dpa-Reporters war der Flüchtige zuvor mehrfach in den Gegenverkehr gesteuert. An einem Feldweg konnte sein Auto gestoppt werden, Polizisten zerrten den Mann aus dem Wagen. Angaben zu den Hintergründen der Verfolgung machte die Polizeisprecherin zunächst nicht. dpa

