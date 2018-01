Hannover Bei einem Unfall auf der A2 (Hannover-Berlin) ist am Freitag ein Mensch getötet worden. Mehrere Lastwagen seien an dem Crash zwischen den Anschlussstellen Hannover-Ost und Lehrte beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Die A2 wurde nach dem Unfall in Richtung Berlin gesperrt. dpa

