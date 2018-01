Mit Garnelen beladener Lastwagen stürzt von Autobahnbrücke

Ein Lastwagen ist am frühen Morgen in Oldenburg bei Glatteis ins Schleudern gekommen und von der Stadtautobahnbrücke auf eine Straße gestützt. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Ein mit tiefgefrorenen Garnelen beladener Lastwagen ist in Oldenburg am frühen Samstagmorgen von einer Autobahnbrücke gestürzt. „Der 40-Tonner kam wohl wegen Glätte von der A28 ab, durchschlug das Brückengeländer und blieb auf einer darunter verlaufenden Straße liegen“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Das Führerhaus hing in der Nacht zum Samstag noch an der Brücke fest. „Der 31-jährige Fahrer kam mit leichteren Blessuren davon.“ Die Bergung des Lastwagens und der Garnelen sollte bis in den Abend dauern. „Auf der A28 muss in Richtung Bremen mit Behinderungen gerechnet werden“, erklärte die Sprecherin weiter.