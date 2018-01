Bisheriger Vize für Neuanfang bei Niedersachsen-AfD

Hannover Nach der Entmachtung des AfD-Landesvorstands in Niedersachsen hat der bisherige Vize-Vorsitzende Oliver Westphal für einen raschen Neuanfang plädiert. „Wir müssen den Landesverband neu strukturieren, neu organisieren und die Kommunikation deutlich verbessern“, sagte er am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Als „eine vernünftige Personalie“ für die Nachfolge von Paul Hampel als Parteichef bezeichnete Westphal Landtagsfraktionschefin Dana Guth. Aber auch der bisherige Vize-Chef Jörn König sei dafür geeignet. Der AfD-Bundesvorstand hatte am Freitag den Landesvorstand entmachtet und damit auf die Streitigkeiten bei der AfD Niedersachsen reagiert. (dpa)

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder