Paketzusteller und Speditionsmitarbeiter bekommen mehr Lohn

Paketzusteller und Beschäftigte im Speditions- und Logistikgewerbe in Niedersachsen bekommen künftig mehr Geld. Dies haben die Tarifverhandlungen ergeben, teilte die Gewerkschaft Verdi am Freitag mit. Demnach steigen die Löhne ab Februar um 3,5 Prozent und ab Januar 2019 um weitere 2,5 Prozent. Für Beschäftigte mit mehr als fünf Jahren Betriebszugehörigkeit steigt die Jahressonderzahlung um 240 Euro, Auszubildende erhalten 40 Euro bis 60 Euro mehr Geld. Für Paketzusteller wird eine eigene Entgeltgruppe eingeführt und die Löhne steigen in zwei Stufen um insgesamt 10,8 Prozent. Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt 26 Monate bis zum 31. Dezember 2019. dpa

