Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge rückläufig

Hannover Die Zahl der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge in Niedersachsen ist im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Ende März hätten in Niedersachsen 4370 minderjährige Flüchtlinge ohne Eltern gelebt, sagte eine Referatsleiterin des Sozialministeriums am Donnerstag in Hannover während einer Expertenanhörung der Fraktionen von CDU und SPD. Im März des vergangenen Jahres lag die Zahl noch bei 5150. Den Angaben des Sozialministeriums kamen seit Anfang des Jahres 183 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Niedersachsen. Von ihnen wurden 89 unmittelbar in Niedersachsen aufgenommen, 94 kamen aus anderen Bundesländern. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder