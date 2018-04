Ehemaliger Lehrer aus dem Emsland wird Bischof von Hildesheim

Hildesheim Ein Ordens-Priester und früherer Lehrer wird neuer Bischof in Hildesheim. Der im Emsland geborene Heiner Wilmer tritt im September die Nachfolge von Norbert Trelle an. Wilmer hat auch in der Bronx unterrichtet.

Hildesheim (dpa/lni) - Der Ordens-Priester und ehemalige Lehrer und Schulleiter Heiner Wilmer wird neuer katholischer Bischof von Hildesheim. Der im Emsland geborene 56-jährige Pater tritt voraussichtlich im September die Nachfolge von Altbischof Norbert Trelle an, wie das Bistum am Freitag mitteilte. Trelle war Anfang September vergangenen Jahres mit Erreichen des 75. Lebensjahrs abgetreten. Das Bistum im überwiegend protestantischen Norden umfasst 119 Pfarrgemeinden mit rund 611 000 Katholiken. dpa