Jobcenter ermitteln gegen mögliche Hartz-IV-Betrüger

Hannover Die Bundesagentur für Arbeit hat 2017 gegen mehr mögliche Hartz-IV-Betrüger in Niedersachsen und Bremen ermittelt als im Jahr davor. Niedersächsische Jobcenter nahmen im vergangenen Jahr in 13 141 Fällen Ermittlungen auf, 3,4 Prozent mehr als im Jahr davor. Die meisten Hartz-IV-Betrüger verschweigen Einkünfte aus Jobs, Renten oder anderen Sozialleistungen, sagte Agentursprecherin Sonja Kazma. Die Jobcenter leiteten zudem 5180 Fälle (+ 5,6 Prozent) an Staatsanwaltschaften oder bei Schwarzarbeitsverdacht an Zollverwaltungen weiter. Geldbußen mussten schließlich etwas weniger Haushalte bezahlen als im Vorjahr, nämlich 1854 (- 0,1 Prozent). dpa

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder