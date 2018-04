10 000 Euro im Hildesheimer Dom gefunden

Hildesheim Eine Spende von 10 000 Euro hat ein Unbekannter in einen Opferstock im Hildesheimer Dom gelegt. Die beiden Umschläge mit je 5000 Euro seien in einer Stehle gefunden worden, mit der Geld für den Erhalt des Doms gesammelt wird, teilte das Bistum am Dienstag mit. „Dass jemand auf diese Art und Weise...