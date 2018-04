Niedersachsens FDP plant inhaltliche Erneuerung

Hannover Auf ihrem Parteitag in Hannover am Wochenende soll darüber abgestimmt werden. Auch ein neuer Vorstand der Liberalen wird gewählt.

Niedersachsens FDP möchte ihre Strukturen ändern und künftig auch solche Menschen in politische Prozesse einbeziehen, die sich bislang wenig in Parteien engagieren. Über einen entsprechenden Leitantrag wollen die Liberalen auf ihrem Parteitag an diesem Wochenende abstimmen, sagte Landesparteichef Stefan Birkner am Donnerstag. „Wir wollen uns inhaltlich weiterentwickeln, um im Land breiter als Gesprächspartner und Problemlöser wahrgenommen zu werden“, heißt es in dem Papier.

Birkner sagte, die Partei müsse zur „programmatischen Avantgarde“ werden und Antworten auf wichtige Fragen der Zeit wie etwa die Digitalisierung, die demografische Entwicklung und das Gefälle zwischen Stadt und Land finden. „Ich würde das auch Visionen nennen. Visionen, die wir derzeit als Partei nicht haben.“ Dafür müsse man Formate und Foren bieten, um Ideen zu sammeln. Auch Frauen sollen verstärkt zur Mitarbeit motiviert werden.

Auf ihrem Parteitag in Hannover wollen die niedersächsischen Liberalen zudem einen neuen Vorstand wählen. Die Wiederwahl von Birkner als Landeschef gilt als sicher. Neuer Generalsekretär soll der bisherige Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Konstantin Kuhle, werden. Der 29-jährige Bundestagsabgeordnete aus Göttingen soll auf Gero Hocker folgen, dessen Amtszeit turnusgemäß endet. dpa