Landes-FDP wählt Spitze neu

Der amtierende Landesvorsitzende der FDP in Niedersachsen, Stefan Birkner, spricht zu den Delegierten. Foto: Peter Steffen/dpa

Hannover Der amtierende Landesvorsitzende Stefan Birkner tritt wieder für dieses Amt an. Die Wiederwahl des 45-jährigen Juristen gilt als wahrscheinlich.

Niedersachsens FDP wählt am Samstag (10 Uhr) auf einem Parteitag in Hannover einen neuen Landesvorstand. Der seit 2011 amtierende Landesvorsitzende Stefan Birkner tritt wieder für dieses Amt an. Die Wiederwahl des 45-jährigen Juristen gilt als wahrscheinlich.

Von den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden wird Petra Enss ausscheiden. Für ihren Posten kandidiert Sylvia Bruns, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Neuer Generalsekretär soll der bisherige Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Konstantin Kuhle, werden. Der 29-jährige Bundestagsabgeordnete aus Göttingen soll auf Gero Hocker (42) folgen, dessen Amtszeit turnusgemäß endet.

Auf dem Parteitag sollen die rund 300 Delegierten außerdem über einen Leitantrag abstimmen, der eine strukturelle Erneuerung vorsieht. „Wir wollen uns inhaltlich weiterentwickeln, um im Land breiter als Gesprächspartner und Problemlöser wahrgenommen zu werden“, heißt es in dem Papier.

Bei der Landtagswahl im Oktober erzielte die FDP ein Ergebnis von 7,5 Prozent und ist mit elf Abgeordneten im Landtag vertreten. dpa