Atommüllfässer aus dem Zwischenlager Leese sollen für eine Lagerung im für 2027 geplanten Endlager in Salzgitter vorbereitet werden. Foto: Andreas Endermann/dpa

Lies sieht kein Sicherheitsrisiko in alten Atommüllfässern

Die knapp 1500 alten Fässer mit schwach- bis mittelradioaktivem Abfall im Zwischenlager Leese bei Nienburg stellen trotz einer nötigen Nachbehandlung kein Sicherheitsrisiko dar. Das hat Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) im Umweltausschuss des Landtags am Mittwoch in Hannover betont. Vielmehr müssten die Fässer für eine Lagerung im künftigen Endlager Konrad bei Salzgitter vorbereitet werden, das 2027 in Betrieb gehen soll.

Wegen möglicher Schäden wie Rost oder Ausbeulungen an den 1981 bis 1998 befüllten Fässern sollen diese besonders intensiv behandelt werden. Dies kann eine Trocknung, Fixierung und bessere Umschließung der Abfälle beinhalten. An rund einem Dutzend Fässer waren bislang tatsächlich Probleme festgestellt worden.

Experten des Ministeriums räumten allerdings ein, dass wegen der dichten Lagerung der Fässer in vier bis fünf Lagen auf Holzpalletten eine Überprüfung aller Fässer unmöglich ist. Weitere Schäden seien in den kommenden Jahren zu erwarten. „Wir rechnen damit, dass es einen bestimmten Prozentsatz an Fässern gibt, wo es eine Überraschung gibt“, sagte Hilke Hattermann von der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle. dpa