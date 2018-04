Nienburg Die knapp 1500 alten Fässer mit schwach- bis mittelradioaktivem Abfall im Zwischenlager Leese bei Nienburg stellen trotz einer nötigen Nachbehandlung kein Sicherheitsrisiko dar. Das hat Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) im Umweltausschuss des Landtags am Mittwoch in Hannover betont. Vielmehr müssten die Fässer für eine Lagerung im künftigen Endlager Konrad bei Salzgitter vorbereitet werden, das 2027 in Betrieb gehen soll.

