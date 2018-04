Töchter in Tunesien – Vater wieder zu Haftstrafe verurteilt

Hannover Obwohl er seit zwei Jahren in Haft sitzt, gibt ein 40-Jähriger seine in Tunesien festgehaltenen Töchter nicht frei. Am Donnerstag verurteilte das Amtsgericht Hannover den Mann erneut zu elf Monaten Freiheitsstrafe wegen Kindesentziehung. „Es ist so, dass es an Ihrem Wort liegt, dass die Kinder nicht hier sind“, sagte Richterin Monika Pinski zu dem Angeklagten. Die deutsche Mutter hat sowohl in Deutschland als auch in Tunesien das alleinige Sorgerecht, in den Fall ist auch die Bundesregierung eingeschaltet. Die neun und elf Jahre alten Mädchen aus Hannover sind seit dem Sommer 2015 in Tunesien, sie sollten zunächst mit Einverständnis der Mutter ein halbes Jahr lang die Heimat des Vaters kennenlernen.

