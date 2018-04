Todespfleger Niels Högel zu Schadenersatz an Klinik verurteilt

Oldenburg Das Arbeitsgericht Oldenburg hat den des 97-fachen Mordes angeklagten Ex-Krankenpfleger Niels Högel zu einer Schadenersatzzahlung an das Klinikum Oldenburg verurteilt. Nach dem Urteil vom 7. März muss Högel rund 47 000 Euro für zwei medizinische Gutachten und Anwaltsleistungen aufbringen, die die Klinik zur Aufklärung seiner mutmaßlichen Mordserie in Auftrag gegeben hatte, wie „Der Spiegel“ am Freitag berichtete.