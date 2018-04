Schnelles Internet: Kabinett macht Weg für Sondervermögen frei

Hannover Die niedersächsische Landesregierung will einen Teil der höheren Steuereinnahmen in den Internet-Ausbau stecken. In diesem Jahr sollen 500 Euro Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Das Geld soll aus dem erwarteten Haushaltsüberschuss aus dem Jahr 2017 kommen, der auf 800 Millionen Euro geschätzt wird. Geregelt werden soll die Finanzierung über ein Sondervermögen Digitalisierung. Einen Gesetzentwurf dazu beschloss das Kabinett am Dienstag in Hannover. Bis 2022 sind für dieses Vermögen eine Milliarde Euro vorgesehen. dpa

