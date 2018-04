Hannover Niedersachsen will in einem neuen Polizeigesetz den Kampf gegen islamistischen Terror verbessern. Gefährder sollen künftig zum Tragen elektronischer Fußfesseln verpflichtet und notfalls bis zu 74 Tage in Präventivhaft genommen werden können, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag in Hannover. dpa

