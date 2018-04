Braunschweig Aufgrund der Erneuerung der Fahrbahndecke der A 2 wird die Anschlussstelle Braunschweig-Hafen vom 30. April bis 21. Juni teilweise gesperrt. Die Auffahrt auf die A 2 in Richtung Berlin ist in diesem Zeitraum nicht möglich. Eine Umleitung ist ausgeschildert, teilt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover mit.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder