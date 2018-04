Frauenanzahl in Vorständen der größten Börsenunternehmen sinkt

Hannover Die Zahl der Frauen in den Vorständen der deutschen Börsenunternehmen stagniert. 92,6 Prozent der Vorstandsmitglieder von 160 Börsenunternehmen sind zurzeit Männer, wie die Stiftung AllBrigtht am Freitag am letzten Tag der größten Industrieausstellung Hannover-Messe mitteilte. Bei den 30 größten Börsenunternehmen ist die Zahl seit Ende des vergangenen Jahres sogar leicht zurückgegangen, nachdem sie in den Vorjahren leicht gestiegen war. Zurzeit arbeiten 24 Frauen - 12,1 Prozent - in diesen Vorständen.dpa

