Hannover Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend auf der Autobahn 2 in Hannover tödlich verunglückt. An dem Unfall seien mehrere Fahrzeuge beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Ob weitere Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Nähere Informationen gab es zunächst nicht. Die Autobahn wurde zwischen Hannover-Langenhagen und dem Dreieck West in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. dpa

