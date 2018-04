Mann am Hauptbahnhof in Bremen mit Messer verletzt

Bremen Ein Streit unter vier Männern ist am Samstagabend vor dem Hauptbahnhof in Bremen eskaliert. Dabei sei einer von ihnen mit einem Messer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein 38 Jahre alter Tatverdächtiger sei mit einem Begleiter zunächst geflohen. Beide wurden laut Polizei wenige Minuten später vorläufig festgenommen. „Das Messer, das für die Tat verwendet wurde, hat der Verdächtige auf seiner Flucht weggeworfen“, so die Polizei. Ermittler suchten am Abend danach. Die vier Männer waren aus noch ungeklärter Ursache aneinander geraten. Sie seien angetrunken gewesen. dpa