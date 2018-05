Schüler eines Gymnasiums schreiben eine schriftliche Abiturprüfung (Archivbild). Weil in Goslar eingebrochen wurde, mussten die Aufgaben für hunderte Schulen ausgetauscht werden. Foto: dpa

Goslar Unbekannte hatten in Goslar den Safe geöffnet - nun mussten Schulen nicht nur in Niedersachsen andere Aufgaben für das Mathe-Abitur verteilen.

Schuleinbruch in Goslar - neue Mathe-Abiklausuren an 400 Schulen

Das Niedersächsische Kultusministerium hat am gestrigen Dienstag (1. Mai 2018) die Abituraufgaben für das Prüfungsfach Mathematik in der gymnasialen Oberstufe ausgetauscht. Alle rund 400 Schulen mit gymnasialer Oberstufe wurden über die neuen Aufgaben rechtzeitig informiert. Das teilte das Ministerium mit.

Grund des Austausches der Aufgaben ist ein Einbruch in ein Gymnasium im Landkreis Goslar. In einem aufgebrochenen Tresor befanden sich unter anderem die ursprünglichen Aufgabenstellungen für die schriftliche Prüfung im Fach Mathematik. Die Aufgaben sind nicht entwendet worden. Da ein Missbrauch - beispielweise durch die Verbreitung abfotografierter Aufgaben - aber nicht ausgeschlossen werden kann, hat das Niedersächsische Kultusministerium vorsorglich neue Aufgaben an die Schulen gegeben.

Betroffen sind nicht nur Schulen in Niedersachsen. Auch in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg mussten wegen des Goslarer Einbruchs die Aufgaben ausgetauscht werden.

Bereits im letzten Jahr musste das Niedersächsische Kultusministerium in einem ähnlich gelagerten Fall tätig werden und die Aufgabenstellungen im Prüfungsfach Politik-Wirtschaft kurzfristig ändern. Damals wurde in ein Gymnasium im Heidekreis eingebrochen. Der Austausch der Aufgaben und die Information der Schulen verliefen problemlos und auch der aktuelle Vorfall wird von den Schulen und dem Niedersächsischen Kultusministerium professionell abgewickelt.