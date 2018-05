Ein Toter und Verletzte bei Motorradunfällen in Niedersachsen

Bei sonnigem Motorradwetter hat es am Wochenende zahlreiche schwere Unfälle mit Zweirädern gegeben. Ein Motorradfahrer kam in Melle (Landkreis Osnabrück) ums Leben. Der 26-Jährige geriet am Samstag in einer Kurve von seiner Spur ab, fuhr in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben, so die Polizei in einer Mitteilung vom Sonntag. Der 72-jährige Fahrer des Wagens und seine Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt.

In Bramsche (Landkreis Osnabrück) krachte ein 55 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner ebenfalls 55-jährigen Beifahrerin in den Anhänger eines abbiegenden Autos. Der 57-jährige Autofahrer hatte am Samstag beim Linksabbiegen den von vorne kommenden Motorradfahrer übersehen, der nicht mehr ausweichen konnte. Nach Polizeiangaben vom Sonntag zog sich der Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen zu, seine Mitfahrerin wurde schwer verletzt.

Ein Motorradfahrer verletzte sich bei einem Sturz in Rinteln (Kreis Schaumburg) schwer am Kopf. Der 54-Jährige, der nach Polizeiangaben keinen Helm trug, bremste am Samstag aufgrund eines entgegenkommenden Traktors so stark ab, dass er dabei die Kontrolle über seine Maschine verlor und stürzte.

In Werlte (Landkreis Emsland) kam ein 28-Jähriger mit seinem Motorrad aus bisher ungeklärten Ursachen in einer Kurve von der Straße ab und stürzte. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. dpa