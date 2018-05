Forscher: Meiste Badeseen sind sehr sauber

Hannover Das zeigen Proben, die Forscher des Landesgesundheitsamts in Hannover vorstellten. 92 Prozent der 271 Badestellen erhielten die Note „ausgezeichnet“.

Gute Nachricht für Schwimmer in Niedersachsen: Alle Badeseen und -flüsse sind zurzeit ausreichend sauber. Das zeigen Wasserproben, die Forscher des Landesgesundheitsamts am Montag in Hannover vorstellten. 92 Prozent der 271 Badestellen erhielten die Note „ausgezeichnet“, 15 Gewässer wurden als gut bewertet und 5 als ausreichend. Badeverbote wurden nicht verhängt.

Die Behörden messen im Sommer alle paar Wochen die Wasserqualität und veröffentlichen die Resultate im Internet. Sie untersuchen, ob es in Seen und Flüssen Bakterien gibt, etwa von Vogel- oder Tierkot, oder ob Gülle oder Kläranlagenabfluss ins Wasser gelangte. Die Bakterien können ein Indiz dafür sein, dass Krankheitserreger im Wasser driften.

Gemessen wird auch, ob es Blaualgen gibt, die das Wasser trüb werden lassen. Bakterien und Blaualgen können bei Schwimmern zu Übelkeit und Erbrechen führen. Hunde können wegen Blaualgen sogar sterben, sagte Biologin Katrin Luden vom Landesgesundheitsamt. Bei den Untersuchungen schauen die Forscher auch, ob Müll an den Badestellen liegt.

Die Grünen fordern, dass die Forscher die Gewässer auch auf Antibiotika-resistente Keime untersuchen: „Bislang gibt es nicht einmal Grenzwerte, in welchem Maße multiresistente Keime in Gewässern als unbedenklich gelten können“, sagte die Landtagsabgeordnete Imke Byl. „Oberstes Ziel muss es aber sein, den Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung und der Humanmedizin zu minimieren, um die Freisetzung von Antibiotikarückständen zu vermeiden.“