Achtung Stau: Baustellen trüben Feiertagslaune im Norden

Langes Wochenende, lange Staus – das droht auch in diesem Jahr zu Christi Himmelfahrt, teilt der ADAC auf seiner Internetseite mit. Schon 2017 war der Mittwoch vor dem Ausflugswochenende deutschlandweit der staureichste Tag des Jahres. Der staureichste Sonntag war der Rückreisetag nach Himmelfahrt.

Etliche Baustellen im Norden werden dafür sorgen, dass das am kommenden Wochenende nicht besser wird. Vor allem Autofahrer, die auf der A 7 in Richtung Küste unterwegs sind, müssen mit viel Stillstand rechnen.

Voll wird es schon am Mittwochnachmittag und -abend. Aber auch wer am Donnerstagmorgen startet, muss mit vielen Behinderungen rechnen. Die zähe Rückreise beginnt am Sonntagmittag und hält bis zum Abend an.

Am beschwerlichsten dürfte die Fahrt durch die Langzeitbaustellen auf der A 7 zwischen Hannover und Hamburg sowie auf der A 1 im Großraum Osnabrück und vor einer neuen Baustelle auf der A 2 bei Braunschweig werden. Engpässe gibt es außerdem im Großraum Hamburg – auch wegen des Hafengeburtstags - und in den Bereichen der folgenden Baustellen:

A 1

o Bremen - Münster in beiden Richtungen

zwischen Anschlussstelle Osnabrück-Nord und Kreuz Lotte/Osnabrück (bis 31.05.2019)

o Osnabrück - Bremen in beiden Richtungen

zwischen Anschlussstellen Groß Ippener und Bremen-Arsten

(bis ca. 31.12.2018)

A 2

Braunschweig - Hannover in beiden Richtungen

zwischen Kreuz Braunschweig-Nord und Anschlussstelle Braunschweig-Watenbüttel (bis 21.06.2018)

A 7

o Hamburg - Hannover in beiden Richtungen

zwischen Anschlussstelle Westenholz und Dreieck Hannover-Nord (bis 30.11.2018)

o Hamburg Richtung Hannover/Dreieck Walsrode

(bis 30.07.2018)

o Hannover - Hamburg in beiden Richtungen

zwischen Anschlussstellen Egestorf und Thieshope

(bis 02.09.2018)

o Hannover Richtung Hamburg

zwischen Anschlussstellen Westenholz und Dorfmark

(bis 30.07.2018)

o Hannover Richtung Kassel in beiden Richtungen

zwischen Anschlussstellen Seesen und Nörten-Hardenberg

A 27

o Walsrode Richtung Bremen

zwischen Anschlussstelle Achim-Nord und Bremer Kreuz

A 33

o Osnabrück - Bielefeld in beiden Richtungen

zwischen Anschlussstellen Borgloh/Kloster Oesede und Hilter am Teutoburger Wald (bis 15.02.2019)

o Osnabrück Richtung Bielefeld

zwischen Anschlussstellen Dissen/Bad Rothenfelde und Anschlussstelle Borgholzhausen (bis 10.08.2018)

A 39

o Hamburg - Lüneburg in beiden Richtungen

Maschener Kreuz (bis 31.12.2018)

o Hamburg - Lüneburg in beiden Richtungen

zwischen Anschlussstellen Winsen-Ost Lüneburg-Nord

(bis 31.10.2018)

o Salzgitter - Braunschweig in beiden Richtungen

zwischen Anschlussstellen Westerlinde Salzgitter-Lichtenberg (bis 01.06.2018)

o Salzgitter - Braunschweig in beiden Richtungen

zwischen Anschlussstellen Baddeckenstedt Salzgitter-Lichtenberg (bis 27.05.2018)