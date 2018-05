Landtag berät erstmals über Gesetzentwurf zum Reformationstag

Der niedersächsische Landtag berät am Mittwoch in Hannover erstmals über den Gesetzentwurf zur Einführung eines neuen gesetzlichen Feiertags. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Hannover Der niedersächsische Landtag berät am Mittwoch in Hannover erstmals über den Gesetzentwurf zur Einführung eines neuen gesetzlichen Feiertags.

Die rot-schwarze Landesregierung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich dabei auf den Reformationstag am 31. Oktober festgelegt. Mitbestimmend dafür sei die „protestantische Prägung der norddeutschen Länder“, heißt es in dem Entwurf. Auch müsse eine „Insellösung“ vermieden werden, bei der es keine Gemeinsamkeiten mit benachbarten Bundesländern gebe. Eine endgültige Entscheidung des Parlaments wird für Juni erwartet.

Der Reformationstag ist bereits in Ostdeutschland außer Berlin gesetzlicher Feiertag. Schleswig-Holstein und Hamburg hatten den Tag vor einigen Monaten ebenfalls zum arbeitsfreien Feiertag erhoben. Die katholische Kirche sowie jüdische und religionskritische Verbände hatten sich in einer Anhörung gegen den 31. Oktober als Feiertag ausgesprochen. Die evangelische Kirche ist dafür. Wirtschaftsverbände lehnten einen neuen Feiertag grundsätzlich ab. Die Landesregierung macht in ihrem Gesetzentwurf geltend, dass die Reformation die Gesellschaft in Politik und Kultur bis heute beeinflusst und die westlichen Wertvorstellungen wesentlich mitgeprägt habe. dpa