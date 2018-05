Hannover Mit der Vernehmung weiterer Zeugen wird am Mittwoch der Prozess um den Tod einer Zweijährigen in einem Freibad bei Hannover fortgesetzt. Der Geschäftsführer des Schwimmbades in Arnum muss sich wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht der Landeshauptstadt verantworten. Ob am Mittwoch schon das Urteil fällt, sei unklar, sagte ein Gerichtssprecher. red

