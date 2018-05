Land übernimmt bei Kita-Engpässen Kosten für Tagesmütter

Dies sei ein Ergebnis der Verhandlungen zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden über die Finanzierung der beitragsfreien Kita, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag. Die beitragsfreie Tagespflege ist für eine Zeit von drei Jahren geplant. Sie soll in Städten und Gemeinden zusätzliche Kapazitäten schaffen, in denen noch nicht genug Kindergartenplätze vorhanden sind. Das Land will diese Maßnahme mit 20 Millionen Euro finanzieren. Weitere 48 Millionen Euro sind für einen Härtefallfonds für Kommunen vorgesehen.

Nach langen Verhandlungen hatten sich Vertreter von Land und Kommunen am späten Mittwochabend über die Finanzierung der beitragsfreien Kita in Niedersachsen geeinigt. Das Gesamtpaket wird aus Bundesmitteln finanziert und umfasst für die Zeit bis zum Sommer 2022 insgesamt 328 Millionen Euro. dpa