57-Jähriger ertrinkt beim Schwimmen im Elbe-Seitenkanal

Emmendorf Bei einem Badeunfall in der Lüneburger Heide ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 57-Jährige aus Uelzen sei nahe der Ortschaft Emmendorf im Elbe-Seitenkanal ertrunken, teilte die Polizei Lüneburg am Mittwoch mit. Der angetrunkene 57-Jährige habe am Dienstagabend versucht, das Gewässer zu durchschwimmen. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme habe er den Kanal dann nicht mehr aus eigener Kraft verlassen können und sei untergegangen. Einsatzkräfte konnten nur noch die Leiche des Mannes bergen. dpa

