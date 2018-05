Unbekannte stehlen Enten, Gänse und Hühner in Stade

Stade Enten, Gänse und Hühner sind von einem Feld in Stade gestohlen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sind am vergangenen Freitag insgesamt 77 Tiere verschwunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Kleinviehdiebe mit einem Transporter kamen und suchen nach Zeugen. dpa