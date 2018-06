Städte geben Landesregierung gute Noten

Der Ministerpräsident erlaubte einen Einblick in seine Seelenlage, wie üblich ironisch eingefärbt. „Sie sehen mich schwer erleichtert vor Ihnen stehen“, sagte also Stephan Weil (SPD) vor den Mitgliedern des Städte- und Gemeindebundes (NSGB), an der Spitze dessen Präsident Marco Trips. Denn Trips...