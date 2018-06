Bester Mai-Absatz für Volkswagen-Kernmarke

Die Kernmarke von Volkswagen hat im Mai so viele Autos verkauft wie noch nie in diesem Monat. Das Unternehmen lieferte weltweit 539 700 Fahrzeuge an die Kunden aus - 5,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie Volkswagen am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte.

Im bisherigen Jahresverlauf steht für VW ein Plus von 6,7 Prozent zu Buche, insgesamt wurden in dem Zeitraum fast 2,6 Millionen Autos übergeben. „Die Produktoffensive mit neuen Fahrzeugen wie dem Polo, Tiguan Allspace, Virtus oder dem T-Roc kommt bei unseren Kunden gut an“, sagte Marken-Vertriebschef Jürgen Stackmann. „Der Mai war für die Marke Volkswagen der beste Einzelmonat Mai ihrer Geschichte.“

In Europa und auf dem Heimatmarkt Deutschland ging es nach dem starken April weiter aufwärts. In Europa war VW vor allem in Italien, Großbritannien und Schweden deutlich erfolgreicher als vor einem Jahr. Auf dem mit Abstand größten Einzelmarkt China verkaufte Volkswagen gut 4 Prozent mehr Wagen, insgesamt waren es im Mai 251 600 Fahrzeuge. China steht im bisherigen Jahresverlauf für knapp die Hälfte aller verkauften Autos mit dem VW-Emblem. dpa