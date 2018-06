65-jährige Radfahrerin stirbt bei Verkehrsunfall im Heidekreis

Soltau In Soltau ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall eine Frau tödlich verletzt worden. Die 65-Jährige war mit einem ebenfalls 65 Jahre alten Mann auf dem Fahrrad unterwegs, als sie von einem Autofahrer auf dem Radweg angefahren wurde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Autofahrer hatte zuvor die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, nachdem er mit einem anderen Auto kollidiert war. Der 65-jährige Radfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt nur leichte Verletzungen. dpa

