Oldenburg Ein Motorradfahrer ist am Samstag in Dötlingen (Landkreis Oldenburg) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 54-Jährige war frontal gegen einen Wagen geprallt. Dessen 67 Jahre alter Fahrer hatte nach Polizeiangaben beim Abbiegen das Motorrad übersehen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Fahrbahn an der Unfallstelle war für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Autofahrer blieb unverletzt. dpa

