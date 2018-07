Niedersachsen fördert Forschung in den Geisteswissenschaften

Über das Programm "Pro Niedersachsen" sollen zusätzliche 4,5 Millionen Euro für innovative Projekte investiert werden, sagte Minister Björn Thümler (CDU) am Donnerstag in Hannover. Insgesamt sollen 21 Projekte und wissenschaftliche Veranstaltungen finanzielle Hilfen erhalten.

Die Palette der geförderten Projekte sei breitgefächert, hieß es: So würden an der Georg-August-Universität in Göttingen Umweltbelastungen und Umweltressourcen erforscht. Das Niedersächsische Institut für historische Küstenforschung in Wilhelmshaven werde Relikte prähistorischer Siedlungslandschaften im Elbe-Weser-Dreieck untersuchen. Die "dänisch-oldenburgische Personalunion" der Jahre 1667-1773 stehe im Zentrum eines Projektes an der Oldenburger Carl-von-Ossietzky-Universität. Am Braunschweiger Georg-Eckert-Institut wolle sich eine Projektgruppe mit dem islamischen Religionsunterricht befassen. dpa