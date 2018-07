Tödlicher Lastwagen-Unfall auf A1 zwischen Osnabrück und Bramsche

Bei einem Unfall auf der A1 ist am Montag ein LKW-Fahrer ums Leben gekommen. Foto: Symbol/Alex Talash/dpa

Osnabrück Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 ist am Montag zwischen Osnabrück und Bramsche ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen.

Bei dem Unfall fuhr der LKW-Fahrer in Richtung Bremen an einem Stauende auf einen weiteren Sattelzug auf, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug stand quer über die komplette Fahrbahn.

Auch 1000 Liter Diesel liefen aus, die auf einer Strecke von 500 Metern aufgefangen werden mussten. Die Identität des Verunglückten war zunächst nicht bekannt. Die Fahrbahn in Richtung Norden musste wegen der Aufräumarbeiten komplett gesperrt werden, was zu einem zehn Kilometer langen Stau am Nachmittag führte. dpa