Feuerwehr startet Überwachungsflüge wegen Waldbrandgefahr

Lüneburg/Hildesheim Wegen der sehr hohen Waldbrandgefahr in Niedersachsen sind Flugzeuge der Feuerwehr zu ersten Überwachungsflügen in diesem Sommer gestartet.

Wegen der sehr hohen Waldbrandgefahr in Niedersachsen sind Flugzeuge der Feuerwehr zu ersten Überwachungsflügen in diesem Sommer gestartet. Die beiden Maschinen hoben am Mittwoch von den Luftstützpunkten in Lüneburg und Hildesheim ab. An Bord seien neben dem Piloten ein Luftbeobachter und ein Forstmitarbeiter, sagte ein Sprecher des Landesfeuerwehrverbandes in Hannover.

Die weitläufigen Waldgebiete im Nordosten und Süden des Landes sollen wegen der Trockenperiode und der Hitze jetzt regelmäßig überflogen werden. Der Deutsche Wetterdienst hat für einige Gebiete die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 festgestellt. Wie lange die Flugzeuge im Einsatz bleiben, ist noch unklar. Nach der derzeitigen Prognose ist das mindestens bis Freitag der Fall, wahrscheinlich aber auch darüber hinaus.

Die kleinen Propellermaschinen bleiben jeweils in der Regel bis zu zwei Stunden in der Luft. Die Piloten fliegen auf festen Routen die waldreichsten Gebiete ab, können aber unterwegs noch umdirigiert werden. "Das passiert, wenn sich die Leitstellen am Boden nicht ganz sicher über eine verdächtige Rauchentwicklung sind oder die Anfahrtswege für die örtliche Feuerwehr zu weit sind", sagte Olaf Rebmann vom Landesfeuerwehrverband.

Die Überwachungsflüge umfassen nach Angaben des Innenministeriums ganz Niedersachsen. Sie sollen auch anfliegen, wo es durch Ernteeinsätze zu Bränden gekommen ist oder auch durch Eisenbahnzüge, deren Bremsen nicht richtig funktionierten. Funkenflug kann dann Bahndämme in Brand setzen. Wenn das weitere Umfeld auch trocken ist, kann sich das Feuer von Ernteeinsätzen oder Bahndammbränden ausweiten auf Wälder und Wiesen.

In diesem Sommer hat die Waldbrandüberwachungszentrale in Lüneburg über ihr automatisiertes Früherkennungssystem bislang eine Rekordzahl von 350 Brandmeldungen registriert. Darunter waren auch viele Brände auf Feldern und auf Truppenübungsplätzen. Die Früherkennung ist mit entscheidend für eine schnelle Brandbekämpfung am Boden, da Niedersachsen keine eigenen Löschflugzeuge hat. Im Ernstfall können Hubschrauber Löschwasser aus speziellen Behältern abwerfen.

Falls es größere Flächenbrände geben sollte, sei Niedersachsen besser aufgestellt als bei den großen Waldbränden 1975, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Heute gibt es neben dem Flugdienst auch eine Videoüberwachung.

Behörden und Kommunen warnten vor anhaltender Brandgefahr in Wald, Moor und Heide, etwa durch zurückgelassene Flaschen und Glasscherben oder Zigarettenkippen. Zudem sollten Fahrzeuge mit heißem Motor und Auspuff nicht über entzündlichem Untergrund geparkt werden. Die Stadt Oldenburg rief Bewohner dazu auf, Jungbäume mit Wasser zu versorgen. Dazu sind auch die Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. dpa