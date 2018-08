15-jähriges Mädchen stirbt infolge eines Badeunfalls in Bremen

Bremen Eine 15-Jährige ist an den Folgen eines Badeunfalls in Bremen gestorben. Am Dienstag sei das Mädchen ihren Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen.

Eine 15-Jährige ist an den Folgen eines Badeunfalls in Bremen gestorben. Am Dienstag sei das Mädchen ihren Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen, teilte die Polizei mit. Sie und eine 16 Jahre alten Freundin hatten am Montag im Sodenmattsee im Bremer Stadtteil Huchting gebadet und waren untergegangen. Die Mädchen waren Nichtschwimmerinnen, wie "Radio Bremen" berichtete.

Retter des DLRG beobachteten am Montagnachmittag zunächst eine Gruppe junger Menschen, die aufgeregt winkte. Schnell stellte sich heraus, dass die zwei Mädchen auf dem Weg zu einer Badeplattform im See versunken waren.

Einsatzkräfte fanden die beiden Jugendlichen in etwa sechs Meter Tiefe, brachten sie an die Oberfläche und belebten sie schließlich am Strand wieder. Die 16-Jährige schwebt den Angaben zufolge weiterhin in Lebensgefahr. Laut "Weser-Kurier" ist die 15-Jährige die vierte Badetote in Bremen in diesem Jahr. Im Vorjahr kamen im kleinsten Bundesland zwei Menschen im Wasser ums Leben. dpa