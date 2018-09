Ex-Wachmann für Kindesmissbrauch auf Museums-Dachboden verurteilt

Einbeck In einem Museum in Einbeck hatte sich der Wachmann an einem Zehnjährigen vergangen. Das Landgericht Göttingen setzte die Strafe zur Bewährung aus.

Weil er in einem Einbecker Museum einen Zehnjährigen sexuell missbraucht hat, ist ein ehemaliger Wachmann zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Göttingen setzte die Strafe für den 34-jährigen früheren Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Donnerstag zur Bewährung aus.

Der Angeklagte hatte gestanden, den Jungen im April 2017 missbraucht zu haben. In seinem Urteil folgte die Kammer den gleich lautenden Anträgen von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung. In erster Instanz hatte der Angeklagte drei Jahre Haft ohne Bewährung erhalten.

Das Landgericht hielt dem Angeklagten zugute, dass er noch während der Tat von dem Jungen abgelassen habe. Zudem habe der 34-Jährige, der als Kind selbst wiederholt Missbrauchsopfer seines gewalttätigen Vaters war, eine günstige Sozialprognose. Er befinde sich freiwillig in Therapie, sei reuig, nicht vorbestraft, lebe in einer festen Beziehung und habe Arbeit, sagte der Vorsitzende Richter Matthias Thielbeer. Zudem verpflichtete sich der 34-Jährige während der Verhandlung, 5000 Euro Schmerzensgeld an den Jungen zu zahlen.

Der zehnjährige Schüler hatte in den Osterferien 2017 zusammen mit seiner Familie das Automobilmuseum PS-Speicher in Einbeck besucht. Der Junge hatte sich von seinen Angehörigen getrennt, weil er einen Fahrsimulator in einem der Obergeschosse nutzten wollte. Als er den Wachmann um Hilfe bat, führte dieser ihn auf Umwegen an Überwachungskameras vorbei auf den Dachboden. Dort zwang der Mann das Kind, sich zu entkleiden und sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Während der Vorbereitung weiterer Missbrauchshandlungen ließ der Täter dann von dem Jungen ab und ließ ihn gehen. Der Junge hatte sich noch am selben Tag seiner Familie offenbart, die die Polizei einschaltete.

"Wir sind von dem Vorfall nach wie vor entsetzt und tief betroffen", sagte ein Sprecher des Museums am Donnerstag. Der jährlich von rund 70 000 Gästen besuchte PS-Speicher sei zwar videoüberwacht. Der Wachmann, der nach Bekanntwerden der Vorwürfe von seiner Firma fristlos entlassen worden war, habe seine guten Ortskenntnisse genutzt.

Der Angeklagte stammt nach Angaben eines Gutachters aus einer sehr belasteten Familie. Der 34-Jährige sei als Kind ebenso wie seine Geschwister vom Vater jahrelang sexuell missbraucht worden. Heute gehe von dem Angeklagten nur noch eine geringe Gefahr aus, sagte der Vorsitzende Richter. Die Mutter des missbrauchen Jungen, die als Nebenklägerin am Prozess teilnahm, akzeptierte die aus ihrer Sicht glaubhafte Entschuldigung des Angeklagten. Das Urteil ist rechtskräftig. dpa