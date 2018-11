Streit um Zirkus-Affen Robby geht weiter – Peta demonstriert

Lüneburg. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg soll entscheiden, ob Robby in eine Einrichtung zur Resozialisierung von Affen gebracht werden soll.

Der juristische Streit um die Unterbringung des bundesweit wohl letzten Menschenaffen in einem Zirkus geht weiter. Am Donnerstag, 10 Uhr, beschäftigt sich das niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg mit dem Fall.

Noch im Verlauf des Tages sei voraussichtlich mit einer Entscheidung zu rechnen, sagte eine Sprecherin des Gerichts. Der 11. Senat soll entscheiden, ob das rund 47 Jahre alte Schimpansenmännchen Robby in eine auf die Resozialisierung von Menschenaffen spezialisierte Einrichtung abgegeben werden muss.

Zirkusdirektor Klaus Köhler hatte gegen die Entscheidung in erster Instanz geklagt. Foto: DIRK BREYVOGEL / Dirk Breyvogel

Zirkusbetreiber reicht Klage ein

Der Zirkusbetreiber hat gegen die vom Kreis Celle bereits im Herbst 2015 angeordnete Abgabe des Affen Klage eingereicht. Robby wurde in einem Zoo geboren und früh von seinen Artgenossen getrennt. Das Tier solle nach über 40 Jahren im Zirkus wegen seiner Verhaltensstörungen an eine spezialisierte Einrichtung abgegeben werden, hatte das Verwaltungsgericht Lüneburg im April vergangenen Jahres entschieden.

Die Tierrechtler hoffen, dass Robby in eine Auffangstation in den Niederlanden kommt, damit er dort mit Artgenossen leben kann. Foto: DIRK BREYVOGEL

Robby zeigt Verhaltensstörungen

Der Affe habe nach den Angaben des tiermedizinischen Sachverständigen eine schwerwiegende Verhaltensstörung, begründeten die Richter damals ihre Entscheidung. Zwar sei er in guter körperlicher Verfassung, doch fehle ihm der Umgang mit anderen Affen. Eine entsprechende Umgewöhnung von Robby in einer darauf spezialisierten Einrichtung könne auch nach all den Jahren noch gelingen, hatte der Experte erklärt.