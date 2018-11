Göttingen: V-Mann durch Behördenpanne aufgeflogen

Eine V-Mann-Affäre beschäftigt den niedersächsischen Landtag: In einer Sondersitzung des zuständigen Ausschusses soll Verfassungsschutz-Präsidentin Maren Brandenburger am Mittag erklären, unter welchen Umständen die Identität eines offenbaren V-Manns in der Göttinger Linkenszene bekannt werden...