Landtag: Debatte um Finanzierung der beitragsfreien Kita

Hannover. Wann können Kommunen mit den zugesagten Bundesmitteln rechnen? Damit beschäftigen sich am Donnerstag die Mitglieder des Landtags in Hannover.

Auf Antrag der Grünen wird sich der Landtag am Donnerstag mit der Frage beschäftigen, wann die Kommunen mit den vom Land zugesagten Bundesmitteln für die beitragsfreie Kita rechnen können. Im Mai hatten sich das Land und die kommunalen Spitzenverbände unter anderem darauf geeinigt, dass in den kommenden Jahren 48 Millionen Euro aus dem Bund in einen Härtefallfonds fließen sollen. Auf diese Mittel sollen Kommunen zurückgreifen können, die durch den Wegfall der Elterngebühren finanzielle Engpässe haben. Dazu muss aber in Berlin erst das Gute-Kita-Gesetz verabschiedet werden.

Weil: Kommunen können sich auf zugesagten Leistungen verlassen

Nach Ansicht des Niedersächsischen Städtetages ist es zudem derzeit völlig offen, ob diese Bundesmittel am Ende überhaupt zur Finanzierung der Beitragsfreiheit genutzt werden können. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Dienstag in seiner Regierungserklärung betont, die Kommunen könnten sich auf die zugesagten Leistungen verlassen.

Schutz der Obdachlosen ist weiteres Thema im Landtag

Weitere Themen in Landtag sind am Freitag die Maßnahmen der Landesregierung zum Schutz von Obdachlosen vor dem Kältetod im kommenden Winter und die Einsetzung einer Enquetekommission, die sich mit der Sicherstellung der medizinischen Versorgung auf dem Land befassen soll.