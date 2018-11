Niedersachsen gibt 100 Millionen Euro für Sportstätten-Sanierung

Osnabrück. Innenminister Boris Pistorius (SPD) stellte dazu am Samstag beim Landessporttag in Osnabrück erste Eckpunkte eines Förderprogramms vor.

Für die Sanierung von Sportstätten will die niedersächsische Landesregierung in den kommenden Jahren 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Innenminister Boris Pistorius (SPD) stellte dazu am Samstag beim Landessporttag in Osnabrück erste Eckpunkte eines Förderprogramms vor.

Finanzschwache Kommunen können profitieren

Danach können Kommunen und im Landessportbund organisierte Vereine Sanierungsmittel beantragen, etwa für Turn- und Schwimmhallen oder Sportplätze. Von der neuen Richtlinie könnten auch finanzschwache Kommunen profitieren, erklärte die sportpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Dunja Kreiser.