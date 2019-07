1,2 Millionen Niedersachsen von Armut gefährdet

In Niedersachsen waren im Jahr 2017 rund 1,24 Millionen Menschen von Armut bedroht.

In Niedersachsen waren im Jahr 2017 rund 1,24 Millionen Menschen von Armut bedroht. Die Armutsgefährdungsquote ging nach einem Rekordwert ein Jahr zuvor leicht auf 15,8 Prozent zurück. Das geht aus einem am Freitag vorgestellten Bericht des Landesamts für Statistik hervor, den das Sozialministerium herausgibt.

Schwelle liegt bei 980 Euro

Die Schwelle zur Armutsgefährdung lag für einen Einpersonenhaushalt in Niedersachsen demnach bei einem monatlichen Nettoeinkommen von 980 Euro. Würde der bundesweite Wert von 999 Euro angesetzt, läge die Quote in Niedersachsen bei 16,7 Prozent und damit einen Prozentpunkt über dem Wert von 2012. Mittel- und langfristig sei das Armutsrisiko trotz immer neuer Rekordstände bei der Erwerbstätigkeit gestiegen.

Aus dem Bericht geht weiter hervor, dass mehr als jeder Vierte im Alter von 18 bis 24 Jahren als armutsgefährdet galt. Zudem seien 206.088 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren auf Mindestsicherungsleistungen angewiesen gewesen. Die Quote lag damit in dieser Altersgruppe bei 15,5 Prozent im Vergleich zu 9,4 Prozent in der Gesamtbevölkerung.

Land setzt sich für Kindergrundsicherung ein

„Auch wenn die Zahlen zurückgehen, ist jedes Kind in Armut ein Kind zu viel“, sagte Sozialministerin Carola Reimann (SPD). Um Familien aus der Armut zu holen, setze sich das Land etwa für die Einführung einer Kindergrundsicherung ein und fördere Projekte zur Teilhabe von Kindern aus Familien mit geringen Einkommen. dpa